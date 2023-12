Fiumicino: AdR, sentita vicinanza ai familiari delle vittime dell’attentato del '73 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In ricordo delle trentadue vittime, questa mattina, una delegazione della società di gestione aeroportuale, guidata dal presidente di AdR, Vincenzo Nunziata, ha partecipato alla cerimonia organizzata in prossimità della pista dell’aeroporto, vicino al luogo dell’attentato, dove è stata apposta una targa con i nomi dei caduti, alla presenza dei loro parenti, delle Istituzioni locali, di Mario Baccini, sindaco di Fiumicino, di Monsignor Santo Marcianò, Vescovo Ordinario Militare per l’Italia, di Patrizia Terlizzi, Direttrice Enac dell'aeroporto di Fiumicino, e dei rappresentanti delle Forze dell’ordine. Al termine della celebrazione i familiari delle sei vittime italiane si sono riuniti in un momento di raccoglimento. (Com)