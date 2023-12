Ucraina: premier slovacco Fico, avvio negoziati Ue è solo un gesto politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di avviare i negoziati di adesione all'Ue con l'Ucraina è solo un gesto politico, e ci vorranno anni prima che il Paese entri nell'Unione, perché ora non è pronto per questo, dal momento che deve soddisfare criteri democratici e combattere la corruzione. Lo ha affermato il premier della Slovacchia Robert Fico in un videomessaggio pubblicato sui suoi profili social. Fico ha affermato che al vertice dell'Unione europea ha sostenuto l'avvio dei negoziati per l'adesione dell'Ucraina all'Unione, ma ha sottolineato che si tratta solo di un gesto politico che è "esagerato” ritenere che possa “cambiare qualcosa sul campo di battaglia". Il premier slovacco ha affermato che le persone in tutto il mondo, sia in Ucraina che in Russia, meritano una buona vita e che se l'avvio dei negoziati per l'adesione all'Ue può aiutare a raggiungere questo obiettivo, allora si tratta di una buona decisione per Kiev. (Vap)