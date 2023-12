Regno Unito: "Guardian", pronta causa legale contro governo per nuove regole migranti legali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le famiglie multinazionali che rischiano di essere separate o di lasciare il Regno Unito a causa delle nuove soglie di reddito relative alla migrazione legale stanno pianificando un’azione legale per contestare questa politica definita “crudele e disumana”. Lo riferisce il quotidiano britannico “The Guardian”. Migliaia di famiglie con un partner britannico e uno nato all’estero saranno colpite dall’annuncio del governo secondo cui, dalla prossima primavera, solo le persone che guadagnano 38.700 sterline (circa 45 mila euro) potranno continuare a vivere assieme, una quota molto più elevata delle 18.600 sterline (circa 21 mila euro). Molti potrebbero essere costretti a vivere separatamente o a lasciare il Regno Unito per restare insieme. Reunite Families, un'organizzazione di sostegno per le persone colpite dalle norme sull'immigrazione, ha incaricato lo studio legale Leigh Day di esplorare tutte le vie legali possibili per contestare i cambiamenti annunciati il ​​4 dicembre scorso dal ministro dell'Interno, James Cleverly. Centinaia di persone le cui vite potrebbero essere sconvolte dalle nuove regole hanno contattato il “Guardian” avvertendo che dovranno lasciare il Regno Unito se vorranno restare con i loro partner stranieri. Molti lavorano in settori con grave carenza di lavoratori, come l’assistenza sanitaria e i lavori socialmente utili. (Rel)