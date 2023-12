Roma: controlli alla stazione Termini, identificate oltre 12 mila persone, 8 arresti e 13 denunce (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mattinata del 15 dicembre gli agenti del Posto di Polizia Ferroviaria di Orte, nel corso dei consueti servizi di prevenzione in ambito ferroviario, hanno arrestato un cittadino italiano poiché a carico dello stesso gravava un ordine di cattura per l'espiazione di anni 4 e mesi 10 di pena detentiva emesso dal Tribunale di Mantova. In particolare gli operanti nel corso del pattugliamento hanno notato il soggetto presso il bar della stazione in attesa di effettuare una consumazione, pertanto prima che lo stesso tentasse di usufruire del servizio ferroviario decidevano di eseguire degli accertamenti sull'uomo, dai quali è emerso poi il provvedimento che aveva a suo carico. Pertanto dopo le procedure di rito, il giudice di turno disponeva la traduzione dell'arrestato presso il carcere di Viterbo. (segue) (Rer)