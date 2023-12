Roma: controlli alla stazione Termini, identificate oltre 12 mila persone, 8 arresti e 13 denunce (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata del 15 dicembre gli agenti della Sottosezione Ferroviaria di Roma Ostiense hanno tratto in arresto un cittadino italiano destinatario di una misura di carcerazione emessa dal Tribunale di Roma. In particolare l'uomo è stato rintracciato all'interno dello scalo ferroviario e dal controllo effettuato risultava destinatario di un ordine di carcerazione dovendo espiare la pena di 1 anno ed 8 mesi per i reati di minacce ed atti persecutori. Per il soggetto è scattato l'arresto ed è stato associato presso una casa circondariale della capitale. Nelle giornate del 12 dicembre una cittadina straniera è stata sanzionata dagli agenti della Squadra Amministrativa del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio, perché sorpresa a mendicare rivolgendosi agli utenti in transito lungo la galleria gommata della Stazione di Roma Termini, in prossimità dell'uscita lato via Giolitti, impediva di fatto il libero accesso e la libera fruizione dell'infrastruttura ferroviaria. (segue) (Rer)