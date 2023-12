Roma: controlli alla stazione Termini, identificate oltre 12 mila persone, 8 arresti e 13 denunce (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei confronti della predetta, opportunamente sanzionata, è stato disposto l"Ordal", che corrisponde ad un'imposizione data ad un cittadino di non sostare, in questo caso specifico, nella stazione ferroviaria di Roma Termini e nelle relative pertinenze, per le successive 48 ore. Durante l'attività di prevenzione e repressione del fenomeno di abusivismo in ambito ferroviario, volto a tutela dei lavoratori regolari che adempiono alle prescrizioni di Legge, il personale della Squadra Amministrativa del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio, nella giornata del 12 dicembre ha svolto attività mirate al rintraccio di persone che, affinando costantemente singolari tecniche di approccio verso gli utenti della stazione, offrono loro un servizio irregolare. Nella fattispecie gli agenti hanno rintracciato tre tassisti abusivi che, proprio nei pressi dell'uscita della stazione ferroviaria, sul marciapiede lato via Marsala, avevano posizionato le proprie autovetture esternamente allo stazionamento comunale dei taxi, su un passaggio pedonale, in corrispondenza dello sbocco di un passo carrabile. (segue) (Rer)