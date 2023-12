Roma: controlli alla stazione Termini, identificate oltre 12 mila persone, 8 arresti e 13 denunce (11)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tassisti si procacciavano i clienti tra gli utenti della stazione ferroviaria in attesa sotto la pensilina per la richiesta del servizio di taxi, riuscendo a noleggiare i propri veicoli ad una coppia di turisti americani, che accettavano il servizio per essere portati in un hotel della capitale. Tale condotta è stata interrotta dagli agenti della Polfer mentre uno di loro era impegnato a caricare a bordo del proprio veicolo i bagagli degli ignari viaggiatori. Gli agenti hanno fermato il veicolo prima che si allontanasse, facendo scendere i clienti che sono stati invitati a servirsi di altre autovetture regolarmente autorizzate. I tassisti sono stati contravvenzionati dagli agenti della Squadra Amministrativa del Compartimento Polfer Lazio, per la sosta davanti al passo carrabile all'altezza di Via Marsala e per aver violato le condizioni della Licenza del Comune di Roma. (Rer)