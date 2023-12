Atreju: Meloni, cosa di cui ho più bisogno è tornare qua e sentire che non sono sola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono contenta di essere qui oggi anche se è stata una settimana impossibile, un anno impossibile, e avrei potuto dormire qualche ora in più di domenica mattina. Ma c’è solo una cosa di cui ho bisogno, più che di dormire, ed è tornare a casa, per ricordarmi che non solo sola”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo dal palco di Atreju, la manifestazione organizzata da Fratelli d’Italia. (Rin)