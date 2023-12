Governo: Meloni, vogliamo portare l'Italia su gradino più alto del podio, possiamo farcela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia era considerata da molti con poche speranze quando ci è stato chiesto di guidarla e la nostra ambizione è portarla sul gradino più alto del podio. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo dal palco di Atreju, la manifestazione organizzata da Fratelli d’Italia. “Questo richiede umiltà, pazienza, dedizione, tanto tanto lavoro e amore, e noi lo possiamo fare, perché non siamo arrivati al governo per caso ma perché per decenni abbiamo studiato, elaborato un progetto, e perché quando era necessario abbiamo avuto il coraggio di dire ciò che altri non osavano dire”, ha detto la premier. (Rin)