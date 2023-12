Governo: Meloni, fiera di fiducia famiglie e imprese, Borsa dimostra che lavoriamo bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Veniamo accusati di fare una politica di austerità e questo fa ridere per un governo che ha concentrato tutte le risorse per le famiglie in difficoltà e per tutelarle da un’inflazione galoppante”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo dal palco di Atreju, la manifestazione organizzata da Fratelli d’Italia. “Sono fiera della fiducia delle famiglie, che sono tornate a comprare in massa i nostri titoli di Stato, delle imprese che investono”, ha proseguito. “L’andamento della Borsa, che è il termometro del buon lavoro dell’esecutivo e della salute dell’economia, lo dimostra, con Piazza Affari che è cresciuta in questo periodo di quasi il 40 per cento e settimana scorsa ha sfiorato 30 mila punti, quota che non si vedeva da anni”, ha concluso. (Rin)