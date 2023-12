© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle 11 del mattino il 15,1 per cento dei cittadini serbi si è recato alle urne per votare alle elezioni anticipate in corso nel Paese balcanico. È quanto emerge dalla proiezione sull'affluenza alle urne pubblicata dall'Istituto Ipsos Serbia e CeSID. L'affluenza è leggermente aumentata rispetto allo stesso periodo di tempo rispetto alle elezioni del 2022 quando si era attestata al 14,1 per cento. (Seb)