Medio Oriente: Austin visiterà Israele, Qatar e Bahrein per discutere prossima fase conflitto a Gaza

22 luglio 2021

- Il segretario alla Difesa Usa, Lloyd J. Austin III, visiterà Israele e due nazioni del Golfo Persico questa settimana. Lo riferisce oggi il "New York Times", secondo cui Austin incontrerà il primo ministro Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, per discutere in dettaglio quando e come le forze israeliane porteranno avanti una nuova fase che, secondo i funzionari statunitensi, dovrebbe coinvolgere gruppi più piccoli di forze d'élite che entrerebbero e uscirebbero dai centri abitati di Gaza, conducendo missioni più precise e guidate dall’intelligence per stanare e uccidere leader di Hamas, salvare ostaggi e distruggere tunnel. Successivamente Austin si recherà anche in Bahrein, sede della Quinta Flotta della Marina degli Stati Uniti, per discutere della libertà di navigazione e della sicurezza marittima nella regione. Gli Usa stanno infatti discutendo con i loro alleati per espandere una task force marittima per proteggere le navi che attraversano il Mar Rosso dopo diversi recenti attacchi da parte dei ribelli Houthi contro navi commerciali in quella che sembra essere un'escalation della guerra di Israele contro Hamas da parte delle forze per procura sponsorizzate dall'Iran. Austin visiterà poi il Qatar, dove il Pentagono gestisce un importante centro di comando presso la base aerea di Al Udeid. Qui il segretario alla Difesa incontrerà gli alti funzionari qatarioti che hanno svolto un ruolo importante nel facilitare il rilascio degli ostaggi sequestrati dai combattenti di Hamas il 7 ottobre. (segue) (Was)