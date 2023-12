Medio Oriente: Austin visiterà Israele, Qatar e Bahrein per discutere prossima fase conflitto a Gaza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, Austin dovrebbe incontrare brevemente l'equipaggio della portaerei Gerald Ford, inviata nel Mar Mediterraneo orientale vicino a Israele nei giorni successivi all'attacco di Hamas, come prima delle due portaerei statunitensi inviate nella regione per scoraggiare un possibile intervento dell'Iran e dei suoi alleati in Libano, Siria. Secondo le fonti del Pen tagono citate dal "Nyt", durante la sua missione Austin rinnoverà il sostegno alla campagna israeliana volta a distruggere la capacità di Hamas di condurre operazioni militari, e ribadirà l'importanza di tenere conto della sicurezza civile durante le operazioni e la necessità fondamentale di aumentare la fornitura di assistenza umanitaria. Nella sua visita, Austin sarà accompagnato dal generale Charles Q. Brown Jr., capo dello Stato maggiore congiunto degli Stati Uniti. La visita di Austin, la seconda in Israele dalla strage del 7 ottobre, rientra nella una pressione a tutto campo messa in atto dall’amministrazione di Joe Biden per sollecitare Israele a concludere la parte ad alta intensità della guerra. In quest'ottica Jake Sullivan, consigliere per la Sicurezza nazionale del presidente Biden, ha incontrato giovedì scorso i leader israeliani per discutere della prossima fase del conflitto. (Was)