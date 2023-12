© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I bambini non sono un oggetto, la maternità non è un business, i figli non si comprano e non si vendono, e per questo sono fiera che, grazie ai nostri parlamentari, l’utero in affitto diventerà presto reato universale”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo dal palco di Atreju, la manifestazione organizzata da Fratelli d’Italia. (Rin)