Mar Nero: Russia, non interessati a estendere accordo sul grano

- La Russia non è interessata ad estendere l’accordo sui corridoi del grano nel Mar Nero. Lo ha affermato il ministro dell’Agricoltura russo Dmitry Patrushev citato dall'agenzia di stampa “Ria Novosti”. “I nostri volumi di esportazioni di cereali, tenendo conto della conclusione dell’accordo sui cereali, non sono affatto diminuiti, ma sono addirittura leggermente aumentati. Già, secondo i dati di metà dicembre, quest’anno agricolo sono state esportate più di 30 milioni di tonnellate, una cifra superiore a quella dell’anno scorso nello stesso periodo”, ha detto Patrushev. Il ministro ha osservato che si tratta in gran parte di una decisione politica, ma la Russia continuerà ad esportare il suo grano, poiché ha degli acquirenti. (Rum)