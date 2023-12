© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dopo anni nei quali da tutta Europa si davano appuntamento in Italia per fare un rave party, perché questo era il Paese delle banane, nell’ultimo anno non c’è stato alcun rave party illegale”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo dal palco di Atreju, la manifestazione organizzata da Fratelli d’Italia. “Era qualcosa che non si voleva ma si poteva fare”, ha aggiunto. (Rin)