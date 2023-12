Caivano: Meloni, a criminali diciamo che non conviene sfidare Stato, risponderemo colpo su colpo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In Italia non ci devono più essere zone franche, nelle quali lo Stato indietreggia, sparisce e a Caivano noi vogliamo dimostrare che le cose possono cambiare, che piegarsi alla Camorra non è l’unica opzione”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo dal palco di Atreju, la manifestazione organizzata da Fratelli d’Italia. “Noi abbiamo riportato le forze dell’ordine per dire ai criminali che, con noi al governo, non vi conviene sfidare lo Stato perché, non ci facciamo intimidire e risponderemo colpo su colpo”, ha proseguito. “Volgiamo fare di Caivano un modello da esportare poi in tutte le altre Caivano d’Italia. Non è una cosa facile, ma sono convinta che noi non siamo stati scelti per fare cose facili e che dobbiamo mettere la faccia su cose su cui gli altri non l’avevano messa”, ha detto Meloni. (Rin)