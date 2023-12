Fiumicino: al Leonardo da Vinci commemorazione a 50 anni dal sacrificio del finanziere Antonio Zara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel giorno in cui ricorre il 50mo anniversario della sua scomparsa, la Guardia di Finanza ha dedicato, a Fiumicino, una solenne cerimonia alla memoria del Finanziere Antonio Zara, ucciso all’interno dell’aeroporto “Leonardo da Vinci” il 17 dicembre 1973 nel corso di un attentato e insignito della Medaglia d’Oro al Valor Militare. "In quella drammatica giornata si verificò il primo attentato terroristico in un aeroporto italiano: un commando armato del gruppo Settembre Nero, dopo aver lanciato due bombe all’interno di un aereo della Pan Am fermo su una piazzola di manovra dello scalo aeroportuale uccidendo 28 passeggeri, ne prese in ostaggio altri e si impossessò di un jumbo della compagnia Lufthansa pronto al decollo. Il finanziere Antonio Zara, poco più che ventenne, in servizio di vigilanza doganale, tentò di opporsi alla fuga dei terroristi, ma uno di loro lo freddò con una raffica di mitra che lo raggiunse alla schiena. L’azione criminale terminò nella tarda serata del giorno dopo all’aeroporto di Kuwait City, dove furono liberati gli ostaggi ed arrestati i terroristi". (segue) (Com)