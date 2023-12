Fiumicino: al Leonardo da Vinci commemorazione a 50 anni dal sacrificio del finanziere Antonio Zara (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla commemorazione hanno preso parte il Comandante Generale del Corpo, Generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro e il Comandante Interregionale dell’Italia Centrale, Generale di Corpo d’Armata Ignazio Gibilaro, accompagnati dal Comandante Regionale Lazio, Generale di Divisione Virgilio Pomponi, dal Comandante Provinciale di Roma, Generale di Brigata Gavino Putzu e dal Comandante del Gruppo di Fiumicino, Colonnello Fabrizio Musci. Presenti anche molte Autorità civili, militari e religiose, tra cui il Presidente di Aeroporti di Roma, Avvocato dello Stato Prof. Vincenzo Nunziata, i Sindaci dei Comuni di Fiumicino e di San Felice del Molise (città natale del decorato), Mario Baccini e Corrado Zara, e l’Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia, S.E. Mons. Santo Marcianò, oltre al fratello del Finanziere Zara, Angelo, a nipoti e familiari dello stesso. La commemorazione, a cinquant’anni dal tragico evento, si è svolta per la prima volta in due distinti momenti, uno all’interno dell’aeroporto e uno nella caserma sede del Gruppo di Fiumicino. (segue) (Com)