Fiumicino: al Leonardo da Vinci commemorazione a 50 anni dal sacrificio del finanziere Antonio Zara (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, dapprima è stata scoperta una targa posta a perenne memoria del tragico fatto nel luogo esatto in cui perse la vita il Finanziere Zara. Sulla stessa è stata deposta, da parte del Comandante Generale, una corona d’alloro. Successivamente è stato reso omaggio, nel Terminal 3, alla targa già esistente, recentemente ricollocata in un’area di più ampia visibilità. Infine, nella sede del Gruppo di Fiumicino sono state svelate due opere a ricordo dell’eroico gesto del Finanziere Zara, una scultura e una statua in bronzo, realizzate e donate al Corpo dagli artisti Alessandro Caetani e Lello Esposito. Sulla statua raffigurante il giovane finanziere sono state simbolicamente apposte le Fiamme Gialle, portate da San Felice del Molise, paese natale del militare, attraverso una staffetta podistica che ha preso il via il 4 dicembre dal predetto comune per concludersi oggi presso l’aeroporto di Fiumicino. La corsa, di 11 tappe complessive, che ha visto impegnati numerosi militari, ha idealmente seguito il percorso di Antonio Zara, partito dal Molise per arruolarsi nella Guardia di Finanza ed essere poi assegnato a prestare servizio presso l’aeroporto di Fiumicino. Nei giorni scorsi le celebrazioni si sono svolte, in territorio molisano, a Termoli, Larino, Campobasso, Isernia e Venafro, per poi proseguire a Cassino, Frosinone e Colleferro, prima di raggiungere Aprilia, Lido di Ostia e concludersi a Fiumicino. (Com)