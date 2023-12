Terrorismo: Piantedosi ricorda vittime attacco Fiumicino, violenza cui democrazie seppero opporsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ricordiamo oggi le vittime dell’attentato commesso 50 anni fa all’aeroporto di Roma Fiumicino. 32 persone persero la vita per mano dei terroristi. 6 i nostri connazionali, tra cui un finanziere, Antonio Zara, che fu ucciso mentre tentava di fermare l’azione terroristica. Molte altre rimasero gravemente ferite". Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. “Fu un atto gravissimo, il tentativo di imporre, con le armi e la forza, le ragioni dell’odio. Un colpo inferto ai valori della tolleranza e della pacifica convivenza tra popoli, che colpì duramente in quegli anni anche tanti altri Paesi occidentali. Una violenza contro la quale, in una fase di grande complessità e instabilità politica, le democrazie del mondo seppero opporre una tenace resistenza dando prova di coraggio e di straordinaria solidità delle loro istituzioni”, ha evidenziato il titolare del Viminale. (Rin)