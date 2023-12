Migranti: Meloni, disposta a perdere consenso nell’immediato per dare risposta vera e definitiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull’immigrazione “so bene che i risultati non sono quelli che ci si attendeva. È il fenomeno più complesso che mi sia trovata a gestire in un’epoca già piena di fenomeni complessi, ma non mi interessano scorciatoie che fingono di risolvere problemi per un po’, e sono pronta a perdere consenso nell’immediato per dare una risposta vera, definitiva, a questo problema”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo dal palco di Atreju, la manifestazione organizzata da Fratelli d’Italia. “Abbiamo fatto un lavoro molto ampio, con i decreti d’urgenza, e io sto portando avanti un lavoro di tessitura per coinvolgere tutti su un fenomeno di portata, che ha bisogno di una risposta globale”, ha concluso. (Rin)