Migranti: Meloni, nostra è leadership globale in contrasto illegalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Rishi Sunak “sta facendo un lavoro straordinario sul tema dell’immigrazione e lo voglio ringraziare per aver riconosciuto da questo palco la nostra leadership globale in tema di immigrazione illegale”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo dal palco di Atreju, la manifestazione organizzata da Fratelli d’Italia. “Rientra in questo tema l’accordo fatto con l’Albania”, ha aggiunto, e mi scuso con Edi Rama per le critiche che ha ricevuto dal nostro Paese, "in particolare da quegli esponenti del Partito democratico che ne hanno chiesto l'espulsione dal Partito socialista". (Rin)