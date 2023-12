Ucraina: Meloni, governo rispetta parola data e sistema alleanze di cui fa parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se cercate l’Italia che scappa dalle responsabilità e dagli impegni che assume, non la troverete qui, perché in politica estera si lavora rispettando la parola data e il sistema di alleanze di cui si fa parte”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo dal palco di Atreju, la manifestazione organizzata da Fratelli d’Italia. “È per questo – ha aggiunto – che l’Italia è stata fin dal primo giorno al fianco dell’Ucraina”. (Rin)