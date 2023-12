Riforme: Meloni, premierato contro ribaltoni e tecnici che ci insegano politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2024 “sarà l’anno delle riforme con cui cambieremo l’architettura costituzionale, con la riforma che darà stabilità, impedirà i ribaltoni e i tecnici che ci insegnano la politica”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo dal palco di Atreju, la manifestazione organizzata da Fratelli d’Italia. “Contro questa possibilità – ha aggiunto – si scateneranno tutti quelli che hanno bivaccato sulla debolezza della politica”. “Sognano di usare il referendum per mandarmi a casa, ma il referendum non è su di me, che sono il presente. Il referendum è sul futuro, che sarà nelle mani degli italiani”, ha concluso. (Rin)