Governo: Meloni, andrò avanti finché avrò consenso italiani, avversari non si liberanno di me

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non saranno gli attacchi personali, i colpi bassi e la cattiveria di chi non accetta che non siamo meschini come loro a farmi mollare, perché la grandezza della missione che ci è stata affidata non ci permette di perdere tempo con le bassezze e perché sono molto più resistente di quanto gli avversari si aspettano”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo dal palco di Atreju, la manifestazione organizzata da Fratelli d’Italia. “Finché saprò di avere alle spalle il consenso del popolo italiano, non si libereranno di me. Non lasciatemi sola e io porterò avanti l’orgoglio e la bandiera italiana”, ha concluso. (Rin)