Ex Ilva: Acciaierie d’Italia smentisce sindacati, nessun rotolo caduto a Cornigliano

- Acciaierie d'Italia (Adi) smentisce in una nota la notizia di fonte sindacale riportata da alcuni media a partire dalla serata di ieri, secondo la quale si sarebbe verificata "un'altra caduta di un rotolo" nello Stabilimento di Cornigliano. Il rotolo in questione – precisano nella nota – non è caduto (né altri erano caduti precedentemente, come già precisato in data 12 dicembre), ma è stato appoggiato automaticamente sulle selle fisse come effetto della corretta attivazione di una procedura di protezione, in una zona sicura nella quale agli operatori non è possibile l'accesso. La fotografia pubblicata, inoltre – sottolineano –, non rappresenta l'evento in parola. L'immagine fa riferimento a una normale procedura di evacuazione di un rotolo male avvolto con il suo cannocchiale di lamiera fuoriuscente dal foro interno, risalente al passato. Adi segnala anche che l'orario di pubblicazione degli articoli sulla stampa online risulta precedente all'orario della segnalazione via PEC all'Azienda da parte della Rsu/Rls. Ne consegue che l'emergenza impiantistica non ha rivestito carattere prioritario. (Com)