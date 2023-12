Governo: Tajani, qui per cementare coesione maggioranza, governeremo ancora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono qui a cementare la coesione dell'alleanza di centrodestra che il popolo italiano ha scelto per governare questo Paese non solo per i prossimi quattro anni ma anche per i successivi cinque”: lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ad Atreju, la manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia. “Non si illudano di trovarci divisi durante la campagna elettorale per le amministrative o le europee, si sbagliano di grosso”, ha aggiunto. "Dobbiamo andare a prendere i voti" dell'elettorato che si astiene, ha detto il vicepremier.(Res)