Governo: Tajani, libertà elemento fondante della coalizione di centrodestra

23 luglio 2021

- La libertà è l'elemento fondante della coalizione di centrodestra. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ad Atreju, la manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia. “La parola libertà ricorre in ogni intervento di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Quando diciamo che vogliamo abbattere il cuneo fiscale lo diciamo perché vogliamo dare libertà a cittadini e imprese. Quando nella manovra ci battiamo per aiutare i medici a ridurre le liste di attese lo facciamo per difendere la libertà di vivere. Quando diciamo che dobbiamo aiutare il popolo ucraino anche a costi di sacrifici lo diciamo perché vogliamo difendere la libertà di esistere di un popolo e di un Paese”, ha detto Tajani. (Res)