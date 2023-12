Spagna: Rufian (Erc), parte della magistratura cercherà in tutti i modi di annullare amnistia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è una parte della magistratura in Spagna che cercherà in tutti i modi non solo di annullare la legge di amnistia, ma anche di non applicarla. Lo ha detto il portavoce di Sinistra repubblicana di Catalogna al Congresso dei deputati (Erc), Gabriel Rufian, in un'intervista al quotidiano "El Pais", aggiungendo che la sua formazione non può cambiare il sistema giudiziario del Paese ma può "rendergli le cose difficili". L'esponente indipendentista si è detto "convinto" che alla fine lo Stato spagnolo e la Catalogna "si affronteranno democraticamente in un referendum sulla proposta di ciò che la Catalogna dovrebbe essere, anche al di là dell'indipendenza. La Catalogna è pronta a perdere un referendum o a vincerlo. La domanda è se lo sia anche la Spagna", ha evidenziato Rufian. "La qualità di una democrazia si misura dal grado di accettazione dei perdenti. Se perdiamo, lo accetteremo, ma senza smettere di difendere ciò che difendiamo", ha assicurato il portavoce di Erc. (Spm)