Diritti: Tajani, donne non siano costrette a scegliere tra lavoro e maternità

- Non si può pretendere di avere al fianco una donna solo perché legata da una manetta: non è questo il concetto di famiglia. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ad Atreju, la manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia. “La famiglia è il nucleo fondante della società. La libertà della donna di non essere obbligata a scegliere fra andare a lavorare o essere madre, anche questa è una scelta di libertà”, ha detto il vicepremier. (Rin)