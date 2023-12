Migranti: Tajani, servono regole e garantire diritto a non lasciare il proprio Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Servono regole per l'immigrazione: il diritto a non emigrare è una delle scelte dell'alleanza di centrodestra. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ad Atreju, la manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia. “Ci siamo trovati in questo governo con il Piano Mattei come elemento fondamentale del rilancio della strategia per l'Africa”, ha detto. “Ecco perché siamo una coalizione, perché abbiamo una visione comune”, ha detto Tajani. (Res)