Balcani: Tajani, non sono potuti entrare nell'Ue perché soggetti a comunismo

- I Balcani non sono potuti entrare a far parte dell'Ue per tanto tempo perché sono stati sotto il giogo comunista. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ad Atreju, la manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia. “Vorrei che il Partito democratico esprimesse le stesse critiche quando si parla di quel che ha fatto Palmiro Togliatti e degli errori dell'Europa dell'est. Bisogna avere il coraggio di denunciare quello che ha fatto il comunismo nel mondo”, ha detto il ministro.(Res)