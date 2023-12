Spagna: il 20 dicembre primo faccia a faccia della legislatura tra Sanchez e Feijoo al Congresso deputati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, e il leader del Partito popolare (Pp), Alberto Nunez Feijoo, si affronteranno per la prima volta in questa legislatura mercoledì prossimo al Congresso dei deputati in un clima di massima tensione su questioni come l'approvazione delle legge di amnistia ed il rinnovo del Consiglio generale della magistratura (Cgpj). Il dibattito inizierà sul semestre di presidenza spagnola dell'Ue che si concluderà il 31 dicembre dato che il premier non ha riferito in Parlamento sul Consiglio europeo di venerdì scorso in cui l'Ue ha dato il via libera, tra le varie questioni, all'apertura dei negoziati di adesione con l'Ucraina. Successivamente, Feijoo interrogherà Sanchez sugli impegni assunti dal nuovo esecutivo e sulla contestata legge di amnistia concordata dai socialisti con i partiti indipendentisti catalani. Nel frattempo resta ancora da definire la data dell'incontro tra i due leader per affrontare temi come la riforma del Cgpj e del sistema di finanziamento regionale. Fonti popolari hanno indicato all'agenzia di stampa "Europa Press", che il capo dell'esecutivo sta usando questo incontro con Feijoo come una "cortina fumogena" per "distogliere l'attenzione" dalla spinosa questione della legge di amnistia. Il Pp ha chiesto, inoltre, al governo di presentare un ordine del giorno "chiaro" e per iscritto come condizione per la partecipazione di Feijoo alla riunione. (Spm)