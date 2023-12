Governo: Tajani, continueremo a collaborare come centrodestra per il bene del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Continueremo a collaborare assieme per i prossimi anni per il bene del nostro Paese”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ad Atreju, la manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia rivolgendosi alla premier Giorgia Meloni e al vicepremier Matteo Salvini, presenti in sala. “Viva l'Italia che è la nostra patria, siamo fieri di essere italiani”, ha aggiunto.(Res)