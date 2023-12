Migranti: Papa Francesco, migliaia di persone perdono la vita nella giungla tra Colombia e Panama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, al termine della recita dell'Angelus in piazza San Pietro, ha voluto ricordare le migliaia di migranti che tentano di attraversare la selva del Darien, tra Colombia e Panama. "Si tratta spesso di famiglie con bambini che si avventurano in percorsi pericolosi, ingannati da chi falsamente promette loro una via breve e sicura, e vengono maltrattati e derubati. Non pochi perdono la vita in quella giungla. C'è bisogno dello sforzo congiunto dei Paesi più direttamente interessati e della comunità internazionale per evitare che questa tragica realtà passi sotto silenzio e per dare insieme una risposta umanitaria", ha aggiunto il Pontefice. (Res)