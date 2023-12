Energia: da Mm una soluzione per recuperare calore dalla rete fognaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumentare l’efficienza, ridurre le bollette energetiche e abbattere le emissioni climalteranti prodotte dagli edifici. Sarà possibile grazie alla soluzione tecnologica che MM Spa, la partecipata del Comune che da 20 anni gestisce il servizio idrico integrato di Milano, è pronta a realizzare in città. MM ha infatti siglato un accordo con l’Agenzia del Demanio per realizzare il progetto pilota nell’edificio sede dell’Agenzia in Corso Monforte 32, oggetto infatti di un progetto di riqualificazione complessivo particolarmente attento alla sostenibilità. La partecipata progetterà e realizzerà, in collaborazione con l’Agenzia, un sistema capace di riscaldare e raffrescare l’edificio utilizzando l’energia termica già contenuta nel collettore fognario stradale attraverso pompe di calore. In questo modo sarà ridotta la spesa energetica dell’edificio, efficientando il sistema, eliminando il ricorso a combustibili fossili e abbattendo di conseguenza le emissioni inquinanti in atmosfera. Nel dettaglio la soluzione messa a punto da MM permette, tramite appositi scambiatori che saranno alloggiati nel condotto fognario, di sfruttare il calore già contenuto nelle acque di scarico, che hanno temperature variabili tra i 14°C della stagione invernale e i 24°C della stagione estiva. (segue) (Com)