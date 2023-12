Energia: da Mm una soluzione per recuperare calore dalla rete fognaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa soluzione tecnica, oltre a rappresentare una grande iniziativa di economia circolare, rappresenta in un contesto urbano come quello di Milano una risposta concreta non solo all’efficientamento energetico e al recupero di energia disponibile e non ancora utilizzata, ma anche una risposta al problema delle emissioni di particolato in atmosfera ed emissioni di gas climalteranti andando a ridurre drasticamente il ricorso a combustibili fossili attualmente utilizzati. "Si tratta di un progetto di cui andiamo particolarmente orgogliosi perché è innovativo nello scenario dell´economia circolare – ha detto Francesco Mascolo, amministratore delegato di MM Spa-. Noi già da tempo stavamo studiando come recuperare il calore nell´acqua delle fognature, così abbiamo colto l´occasione. Quando facciamo la doccia, usiamo la lavatrice e lavastoviglie, per esempio, scarichiamo acqua reflua calda che significa energia e con questo progetto andiamo a recuperarla. Un progetto particolare che all'estero ha visto già delle buone implementazioni ma in Italia è primo del suo genere”. Dopo il progetto pilota il sistema potrà essere un modello applicabile per numerosi edifici in città. Per questo motivo, MM avvia parallelamente uno studio per identificare i punti idonei lungo gli oltre 1.600 km della rete fognaria cittadina che gestisce. Si tratta di una soluzione inedita e assolutamente all’avanguardia non solo per Milano ma per tutta Italia, applicata invece in edifici in altri Paesi europei, come l’Eliseo a Parigi. (Com)