Gaza: Papa Francesco, notizie "gravi e dolorose" di attacchi a luoghi di culto

- Papa Francesco, al termine della recita dell'Angelus in piazza San Pietro, ha rinnovato il suo appello alla pace in Medio Oriente, condannando gli attacchi agli edificio di culto cristiani. "Continuo a ricevere da Gaza notizie molto gravi e dolorose di civili inermi oggetto di bombardamenti e spari: questo è avvenuto perfino all'interno del complesso parrocchiale della Sacra famiglia, dove non ci sono terroristi ma famiglie, bambini, persone malate e con disabilità, suore. La scrittura afferma che Dio fa cessare le guerre, rompe gli archi e spezza le lance. Preghiamo il Signore per la pace", ha affermato il Pontefice. (Res)