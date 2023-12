Sciopero: Salvini, diritto sacrosanto ma Paese non può essere bloccato ogni settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Il diritto di sciopero "è sacrosanto e difeso dalla Costituzione però onore e onere di un governo politico è precettare perché non si può bloccare il Paese ogni settimana con uno sciopero di 24 ore e Landini se ne farà una ragione”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, intervenendo ad Atreju. “Quando abbiamo fatto il nuovo codice degli appalti e Landini ha detto che non andava bene ho avuto la certezza che andasse bene. Lui ci indica cosa non dobbiamo fare e noi scegliamo l’alternativa”, ha concluso. (Rin)