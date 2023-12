Viabilità: su Diramazione Roma nord chiuso per 4 ore notturne svincolo esterno entrata Fiano Romano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla D18 Diramazione Roma nord della A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione di un portale a messaggio variabile, dalle 1:00 alle 5:00 di mercoledì 20 dicembre, sarà chiuso lo svincolo esterno di entrata di Fiano Romano, per chi percorre la SS4 Dir. con provenienza Rieti, verso Roma/Gra (Grande Raccordo Anulare) e in direzione della A1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia di proseguire sulla SS4 Dir e sulla SP Tiberina, verso Fiano Romano, per poi immettersi sulla Diramazione Roma nord. Lo comunica, in una nota, Autostrade. (Com)