Israele: Netanyahu, da famiglie caduti mandato a continuare la guerra a Gaza

- Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, ha riferito di aver ricevuto una lettera da decine di familiari dei militari morti nella Striscia di Gaza con cui gli conferiscono il "mandato di combattere, non quello di fermarsi". Lo riferisce una nota stampa dell'ufficio di Netanyahu, diffusa al termine della riunione settimanale del governo. "Il popolo è forte e ha uno spirito risoluto. I civili eroici e i soldati sono determinati a raggiungere la vittoria assoluta. Hai il mandato di combattere; non hai il mandato di fermarti a metà. Questo è il testamento dei caduti ed è il nostro obbligo verso i vivi", ha detto Netanyahu, citando il contenuto della missiva. Il capo dell'esecutivo ha risposto: "Il testamento dei caduti è ciò che ci guida. Lotteremo fino alla fine. Raggiungeremo tutti i nostri obiettivi: eliminare Hamas, rilasciare tutti i nostri ostaggi e garantire che Gaza non diventi nuovamente un centro di terrorismo, incitamento e attacchi contro lo Stato di Israele". (Res)