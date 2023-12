Migranti: Spahn (Cdu), favorevole a trasferire irregolari in Ghana, Ruanda o Paesi esteuropei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jens Spahn, vice capogruppo di Unione cristiano democratica (Cdu) e Unione cristiano sociale (Csu) al Bundestag, si è detto favorevole al trasferimento di tutti i rifugiati "che raggiungono l'Ue in modo irregolare" verso il Ghana, il Ruanda o paesi non Ue dell'Europa orientale. Spahn, al quotidiano “Neue Osnabruecker Zeitung”, ha dichiarato: "Se lo facciamo costantemente per quattro, sei, otto settimane, il numero di rifugiati diminuirà drasticamente". Molti non intraprenderebbero più il viaggio se fosse chiaro "che entro 48 ore si raggiungerebbe un Paese terzo sicuro al di fuori dell'Ue", ha detto Spahn. La proposta del Paese terzo è il fulcro del concetto di migrazione nella bozza del nuovo programma della Cdu. L'obiettivo è quello di raggiungere "accordi in base ai quali i rifugiati ottengano una procedura di asilo in quel Paese e possano rimanervi in sicurezza se viene loro concessa protezione", ha detto Spahn. "Il Ruanda sarebbe probabilmente disposto a farlo. Forse anche il Ghana. Dovremmo parlare anche con i Paesi dell'Europa orientale, come la Georgia e la Moldova". La Convenzione di Ginevra sui rifugiati non stabilisce che la protezione dalle persecuzioni di guerra debba essere concessa nell'Ue, ha aggiunto Spahn. (Geb)