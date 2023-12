Atreju: Meloni a Schlein, non partecipare non è motivo per insultare chi ha scelto di esserci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Potrei fare ad Elly Schlein l’elenco delle persone di sinistra che hanno sfilato su questo palco di Atreju in 25 anni di manifestazione, per dirle che non ci sono più i sani e orgogliosi comunisti di una volta”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo dal palco di Atreju, la manifestazione organizzata da Fratelli d’Italia. “Cara Elly – ha aggiunto –, tu puoi decidere di non partecipare, ma non è un motivo per insultare tutti quelli che hanno accettato di partecipare solo perché hanno un coraggio che a voi difetta”. (Rin)