Russia: ministero Difesa, caricato missile balistico Yars in silo in base di Kozelsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze missilistiche russe hanno caricato un nuovo missile balistico intercontinentale Yars in un silo della base di Kozelsk, nella regione di Kaluga, a sud ovest di Mosca. Lo ha riferito il ministero della Difesa. Il missile RS-24 (Yars), lungo 23 metri, è progettato per trasportare veicoli di rientro multipli a bersaglio indipendente (Mirv), che consentono al missile di lanciare più testate nucleari comtro diversi obiettivi. "Nel complesso di Kozelsky, le forze missilistiche strategiche hanno caricato un missile balistico intercontinentale Yars in un silo lanciatore", ha riferito il ministero della Difesa. (Rum)