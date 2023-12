Roma: controlli sul territorio, 6 persone denunciate, scoperti allacci abusivi a rete elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri della Compagnia di Roma Cassia hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, nelle zone di Prima Porta, Valle Muricana e Settebagni, finalizzato al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado. Il bilancio dell’attività è di 6 persone denunciate, altre 4 segnalate al Prefetto, quali assuntori di sostanze stupefacenti, e 8 esercizi commerciali controllati. Tre cittadini stranieri sono stati denunciati per essere stati trovati in possesso di dosi di droga – in totale 20 grammi di hashish e 10 di shaboo; un 59enne romano è stato denunciato perché sorpreso a bordo di uno scooter, oggetto di furto denunciato il 19 ottobre scorso. Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno scoperto un allaccio abusivo alla rete elettrica, che alimentava illecitamente due abitazioni in via Treviolo. I due occupanti sono stati denunciati per furto mentre l’allaccio abusivo è stato messo in sicurezza e ripristinato dal personale specializzato della società "Areti spa". In totale, i carabinieri hanno identificato 82 persone ed eseguito verifiche su 35 veicoli. (Rer)