Kuwait: Xi Jinping esprime condoglianze per la morte dell'emiro Sheikh Nawaf Al Ahmad Al Jaber Al Sabah

- Il presidente cinese Xi Jinping ha inviato un messaggio di cordoglio al nuovo emiro del Kuwait, Sheikh Mishal Al-Ahmad Al Jaber Al Sabah, per la morte dell'emiro Sheikh Nawaf Al Ahmad Al Jaber Al Sabah. "A nome del governo e del popolo cinese, e a suo nome, Xi ha espresso profonde condoglianze per la scomparsa dell’emiro Sheikh Nawaf ed ha espresso sincera solidarietà alla sua famiglia e al popolo kuwaitiano", si legge in una nota ripresa dall'emittente di Stato “Cgtn”. L'emiro Sheikh Nawaf è morto ieri all'età di 86 anni. (Cip)