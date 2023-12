Kirghizistan-Uzbekistan: fatturato commerciale in aumento rispetto al 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatturato commerciale tra Kirghizistan e Uzbekistan è stato pari a 542 milioni di dollari da gennaio a ottobre 2023. È quanto emerge dagli ultimi dati del Comitato statistico nazionale del Kirghizistan, che indicano un aumento dell’11,7 per cento del fatturato commerciale rispetto allo stesso periodo del 2022, che ammontava a 485,2 milioni di dollari. La quota dell’Uzbekistan nel fatturato commerciale complessivo del Kirghizistan ammonta al 4,4 per cento. L'Uzbekistan è diventato il terzo partner commerciale del Kirghizistan all'interno della CSI si (Comunità degli Stati indipendenti). La Russia è in testa alla classifica con il 17,9 per cento del fatturato commerciale totale del Paese, seguita dal Kazakistan con il 9,1 per cento. Le esportazioni del Kirghizistan verso l'Uzbekistan durante questo periodo sono ammontate a 232 milioni di dollari, segnando un aumento del 24,2 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022 (186,8 milioni di dollari). (segue) (Res)