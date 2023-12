Kirghizistan-Uzbekistan: fatturato commerciale in aumento rispetto al 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sua quota nelle esportazioni del Kirghizistan era del 9,5 per cento. Allo stesso tempo, il Kirghizistan ha importato beni per un valore di 310 milioni di dollari dall’Uzbekistan, riflettendo un aumento del 3,9 per cento su base annua rispetto ai 298,4 milioni di dollari registrati da gennaio a ottobre 2022. La sua quota nelle importazioni del Kirghizistan è stata del 3,1 per cento. Il fatturato commerciale del Kirghizistan ha raggiunto i 12,3 miliardi di dollari da gennaio a ottobre 2023, aumentando del 24,9 per cento rispetto ai 9,8 miliardi di dollari dello stesso periodo del 2022. Le esportazioni dal Kirghizistan sono state pari a 2,4 miliardi di dollari durante i 10 mesi, ovvero un aumento del 29,6 per cento rispetto agli 1,9 miliardi di dollari registrati da gennaio a ottobre 2022. Le importazioni in Kirghizistan sono state pari a 9,8 miliardi di dollari durante questo periodo, riflettendo un aumento del 23,8 per cento rispetto allo stesso periodo. periodo nel 2022 (8 miliardi di dollari). (Res)