Roma: mandato d'arresto europeo per reati commessi in Francia, fermato 19enne

- Grazie alla cooperazione tra le Forze di Polizia europee e alla sinergia operativa dei poliziotti impegnati nel controllo del territorio nazionale, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza Colombo hanno rintracciato e bloccato un cittadino croato di 19 anni, indagato, in Francia, per aver perpetrato, nel mese di ottobre dello scorso anno, diversi furti di attrezzi, gioielli e di altri oggetti di valore, a bordo di veicoli commerciali o camper di possibili vacanzieri, per poi rivenderli con il supporto di una fitta rete di ricettatori. L'attività di cooperazione è stata seguita dall'ufficio preposto all'analisi di informazioni supplementari richieste all'ingresso di soggetti sul territorio nazionale (Sirene), che ha richiesto e ottenuto dall'omologo ufficio francese la documentazione necessaria per poter procedere all'arresto del giovane croato. Sulla scorta della documentazione ottenuta dall'ufficio Sirene, gli agenti del Commissariato Colombo hanno così proceduto all'esecuzione del mandato di arresto Europeo, bloccando il 19enne, ora associato presso la casa circondariale di Regina Coeli a disposizione della Corte d'appello di Roma.(Rer)